Lewis Marco Charles — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lewis Marco Charles

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.2008

Пол

Мужской

Отец

1967 г.р.

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

YL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.2008

Отец: Lewis Matthew Lachlan

Мать: Льюис Яна

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