Троян Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троян Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1903 г.р.

Дети

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Троян Галина Ивановна

Отец ребёнка: Троян Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троян Пётр Иванович

Отец ребёнка: Троян Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троян Иван

Смерть
Неизвестно
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