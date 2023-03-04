Афанасий Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасий Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1800

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1763 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800

Отец: Имоха Федор Иванов

Мать: не указана

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