Черняк (Альперт) Гитель Абрамовна
Место рождения
Дата рождения16.07.1923
Дата смерти09.08.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1923
Бракосочетание
13.03.1946
Рождение ребёнка
25.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черняк Абрам Моисеевич
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Соня Абрамовна
Отец ребёнка: Черняк Абрам Моисеевич
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Смерть
09.08.1990
Похороны
Неизвестно