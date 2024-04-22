Черняк (Альперт) Гитель Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняк (Альперт) Гитель Абрамовна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

16.07.1923

Дата смерти

09.08.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1923

Отец: Альперт Абрам Исерович

Мать: Альперт Ревека (Хайя) Хаимовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
13.03.1946

Муж: Черняк Абрам Моисеевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черняк Абрам Моисеевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Соня Абрамовна

Отец ребёнка: Черняк Абрам Моисеевич

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Смерть
09.08.1990
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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