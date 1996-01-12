Корнеев Анатолий
Место рожденияс.Теплово,Спас-Деменский район, Смоленская область, РСФСР (СССР)
Дата рождения01.05.1927
Дата смерти12.01.1996
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1927
с.Теплово,Спас-Деменский район, Смоленская область, РСФСР (СССР)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.01.1996
Город Спас-Деменск, Калужская область, РСФСР (СССР)
Причина смерти: Естественная смерть/старость