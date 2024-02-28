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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1805

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Максим Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Максимов

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Василий Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Максимов

Рождение ребёнка
1788

Сын: Симеон Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Максимов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Косма Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Максимов

Смерть
До 1805

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