?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Максим Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Максимов
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Василий Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Максимов
Рождение ребёнка
1788
Сын: Симеон Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Максимов
Рождение ребёнка
1794
Сын: Косма Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Максимов
Смерть
До 1805