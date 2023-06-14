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деда Вова
деда Вова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Тетя Аня
Добавил:
ЯА
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Тетя Аня
Мать ребёнка:
баба Валя
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