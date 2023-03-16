Паркачева (неизвестно) Овдотья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1689 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1689 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716 ст.
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Паркачев Иван Филипович
Рычино, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
https://rodnaya-vyatka.ru/places/86496