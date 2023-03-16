Паркачева (неизвестно) Овдотья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паркачева (неизвестно) Овдотья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1689 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1684 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716 ст.

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Паркачев Иван Филипович

Рычино, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паркачев Иван Филипович

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
https://rodnaya-vyatka.ru/places/86496
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