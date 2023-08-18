Емельянов Андрей Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
До 1851
окончил службу между 1851 и 1858 гг Воинское звание: рядовой
Место жительства
После 1858
Жил в Мальково после 9 ревизии, т.е. между 1851 и 1858 гг
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно