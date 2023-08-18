Емельянов Андрей Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Андрей Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
До 1851
окончил службу между 1851 и 1858 гг Воинское звание: рядовой
Место жительства
После 1858
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Жил в Мальково после 9 ревизии, т.е. между 1851 и 1858 гг
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Матрена Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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