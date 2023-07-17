Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оксана Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно