Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимир Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зяблицев Дмитрий Кондратьевич

Мать: Зяблицева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оксана Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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