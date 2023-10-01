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Колчина Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колчин Ларион Павлович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Колчин Иван Ларионович

Отец ребёнка: Колчин Ларион Павлович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Колчин Федор Ларионович

Отец ребёнка: Колчин Ларион Павлович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Колчин Василий Ларионович

Отец ребёнка: Колчин Ларион Павлович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Колчина Ефросинья Ларионовна

Отец ребёнка: Колчин Ларион Павлович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Колчин Фома Ларионович

Отец ребёнка: Колчин Ларион Павлович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Колчин Максим Ларионович

Отец ребёнка: Колчин Ларион Павлович

Смерть
Неизвестно

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