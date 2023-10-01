Колчина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Колчин Ларион Павлович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Колчин Ларион Павлович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Колчин Василий Ларионович
Отец ребёнка: Колчин Ларион Павлович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Колчина Ефросинья Ларионовна
Отец ребёнка: Колчин Ларион Павлович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Колчин Ларион Павлович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Колчин Ларион Павлович
Смерть
Неизвестно