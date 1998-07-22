(Новожилова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Новожилова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1998

Пол

Женский

Отец

1966 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1998

Отец: Новожилов Сергей

Мать: Светлана

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