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Гаврила Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Дата смерти

До 1763

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Семен Гаврилович

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1714

Сын: Леонтий Гаврилович

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1718

Сын: Яков Гаврилович

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1722

Сын: Степан Гаврилович

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1734

Сын: Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1738

Сын: Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1763
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