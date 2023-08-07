Гаврила Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смертиДо 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Семен Гаврилович
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1714
Сын: Леонтий Гаврилович
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1718
Сын: Яков Гаврилович
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1722
Сын: Степан Гаврилович
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1763