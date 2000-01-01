Герасимов Иван Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимов Иван Ермолаевич

Герасимов Иван Ермолаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1863

Дата смерти

02.05.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1863

Отец: Ермолай Степанов

Мать: Марфа Семеновна

Бракосочетание
17.01.1882

Жена: Герасимова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
14.01.1883

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Герасимова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
08.10.1885

Сын: Герасимов Филипп Иванович

Мать ребёнка: Герасимова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
18.01.1888

Сын: Герасимов Иоанн Иванович

Мать ребёнка: Герасимова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
30.01.1892

Сын: Герасимов Симеон Иванович

Мать ребёнка: Герасимова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
16.09.1894

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Герасимова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
13.01.1901

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Герасимова Анна Сергеевна

Смерть
02.05.1912
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close