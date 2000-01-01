Герасимов Иван Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1863
Дата смерти02.05.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1863
Отец: Ермолай Степанов
Мать: Марфа Семеновна
Бракосочетание
17.01.1882
Рождение ребёнка
14.01.1883
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Герасимова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
08.10.1885
Сын: Герасимов Филипп Иванович
Мать ребёнка: Герасимова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
18.01.1888
Мать ребёнка: Герасимова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
30.01.1892
Сын: Герасимов Симеон Иванович
Мать ребёнка: Герасимова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
16.09.1894
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Герасимова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
13.01.1901
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Герасимова Анна Сергеевна
Смерть
02.05.1912