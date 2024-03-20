Barbot De Marny (Fitingofova) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.11.1768
Санкт-Петербург, Российская империя
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Barbot De Marny Егор Егорович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Кодлевская Варвара
Отец ребёнка: Barbot De Marny Егор Егорович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Valentina
Отец ребёнка: Barbot De Marny Егор Егорович
Смерть
Неизвестно