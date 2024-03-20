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Barbot De Marny (Fitingofova) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1768

Муж: Barbot De Marny Егор Егорович

Санкт-Петербург, Российская империя
Рождение ребёнка
1786

Сын: Барбот-Де-Марни Федор

Отец ребёнка: Barbot De Marny Егор Егорович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Кодлевская Варвара

Отец ребёнка: Barbot De Marny Егор Егорович

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Valentina

Отец ребёнка: Barbot De Marny Егор Егорович

Смерть
Неизвестно
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