Долин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1904
Дата смерти16.09.1905
ПолМужской
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1904
Отец: не указан
Мать: Анна Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
16.09.1905
Медведево, Голышмановский, Тюменская область
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