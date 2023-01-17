Долин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долин Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1904

Дата смерти

16.09.1905

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1904

Отец: не указан

Мать: Анна Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
16.09.1905
Медведево, Голышмановский, Тюменская область
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