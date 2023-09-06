(Бякова) Евфросинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смерти18.04.1889
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1888
Отец: Бяков Василий Кондратьевич
Мать: не указана
Год рождения 1888 вычислен исходя из записи о смерти в возрасте 1 год в 1889 году в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Смерть
18.04.1889
Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ф29. Оп.39 т. 1. Д. 213 разворот 703 (эл717)