(Бякова) Евфросинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бякова) Евфросинья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

18.04.1889

Пол

Женский

Отец

Около 1857 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Рождение
Около 1888

Отец: Бяков Василий Кондратьевич

Мать: не указана

Год рождения 1888 вычислен исходя из записи о смерти в возрасте 1 год в 1889 году в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Смерть
18.04.1889
Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ф29. Оп.39 т. 1. Д. 213 разворот 703 (эл717)
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