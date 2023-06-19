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Тихонова Светлана Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1971

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1941 г.р.

Дети

Не указаны

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АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1971

Отец: Тихонов Валерий Фёдорович

Мать: Тихонова Нина Дмитриевна