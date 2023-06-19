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Тихонова Светлана Валерьевна
Тихонова Светлана Валерьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.01.1971
Пол
Женский
Отец
Тихонов Валерий Фёдорович
1939 г.р.
Мать
Тихонова Нина Дмитриевна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
07.01.1971
Отец:
Тихонов Валерий Фёдорович
Мать:
Тихонова Нина Дмитриевна
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