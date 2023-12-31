Окольничникова Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.03.1929
Сын: Окольничников Виктор Иванович
Отец ребёнка: Окольничников Иван Петрович
Тулун, город Тулун, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Окольничников Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Окольничников Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Окольничников Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Окольничников Николай Иванович
Отец ребёнка: Окольничников Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Окольничников Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Окольничников Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Окольничников Иван Петрович
Смерть
1965