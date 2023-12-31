Окольничникова Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окольничникова Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1929

Сын: Окольничников Виктор Иванович

Отец ребёнка: Окольничников Иван Петрович

Тулун, город Тулун, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окольничников Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Окольничников Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Окольничников Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окольничников Николай Иванович

Отец ребёнка: Окольничников Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Окольничников Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окольничников Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Окольничников Иван Петрович

Смерть
1965
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