Захарова (Ускова) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Ускова) Тамара Ивановна

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Место рождения

Саратовская область Калининский район село Колокольцовка

Дата рождения

14.06.1949

Дата смерти

11.03.2024

Пол

Женский

Добавил:

БУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1949

Отец: Усков Иван Васильевич

Мать: Ускова (Ефименко) Мария Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Виктор Степанович

Рождение ребёнка
20.01.1974

Дочь: Рузанова (Захарова) Лариса Викторовна

Отец ребёнка: Захаров Виктор Степанович

Рождение ребёнка
30.03.1979

Сын: Захаров Вячеслав Викторович

Отец ребёнка: Захаров Виктор Степанович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.03.1979

Сын: Захаров Виталий Викторович

Отец ребёнка: Захаров Виктор Степанович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
11.03.2024

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