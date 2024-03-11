Захарова (Ускова) Тамара Ивановна
Место рожденияСаратовская область Калининский район село Колокольцовка
Дата рождения14.06.1949
Дата смерти11.03.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1974
Дочь: Рузанова (Захарова) Лариса Викторовна
Отец ребёнка: Захаров Виктор Степанович
Рождение ребёнка
30.03.1979
Сын: Захаров Вячеслав Викторович
Отец ребёнка: Захаров Виктор Степанович
Рождение ребёнка
30.03.1979
Сын: Захаров Виталий Викторович
Отец ребёнка: Захаров Виктор Степанович
Смерть
11.03.2024