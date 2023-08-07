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Ромашов Петр Васильевич

Место рождения

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии

Дата рождения

1706

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Ромашов Василий Александрович

Мать: не указана

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1743

Сын: Ромашов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Ромашова Наталья Федоровна

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1750

Сын: Ромашов Миней Петрович

Мать ребёнка: Ромашова Наталья Федоровна

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1756

Сын: Ромашов Роман Петрович

Мать ребёнка: Ромашова Наталья Федоровна

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромашова Наталья Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1783
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
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