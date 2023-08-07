Ромашов Петр Васильевич
Место рожденияБулатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Дата рождения1706
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Ромашов Василий Александрович
Мать: не указана
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1743
Сын: Ромашов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Ромашова Наталья Федоровна
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Ромашова Наталья Федоровна
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Ромашова Наталья Федоровна
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1783
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии