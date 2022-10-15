Трефилов Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смерти15.10.2022
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Трефилов Анатолий Герасимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1969
Сын: Трефилов Александр Александрович
Мать ребёнка: Трефилова Лидия Яковлевна
Рождение ребёнка
28.08.1972
Сын: Трефилов Николай Александрович
Мать ребёнка: Трефилова Лидия Яковлевна
Рождение ребёнка
12.07.1975
Дочь: Кислова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Трефилова Лидия Яковлевна
Рождение ребёнка
28.12.1986
Сын: Трефилов Константин Александрович
Мать ребёнка: Трефилова Лидия Яковлевна
Смерть
15.10.2022
Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Умер в Уяре, похоронен в прииске Неожиданном