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Трефилов Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

15.10.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Трефилов Анатолий Герасимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1969

Сын: Трефилов Александр Александрович

Мать ребёнка: Трефилова Лидия Яковлевна

Рождение ребёнка
28.08.1972

Сын: Трефилов Николай Александрович

Мать ребёнка: Трефилова Лидия Яковлевна

Рождение ребёнка
12.07.1975

Дочь: Кислова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Трефилова Лидия Яковлевна

Рождение ребёнка
28.12.1986

Сын: Трефилов Константин Александрович

Мать ребёнка: Трефилова Лидия Яковлевна

Смерть
15.10.2022
Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Умер в Уяре, похоронен в прииске Неожиданном