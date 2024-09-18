Антипина (Тарасова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Тарасова) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Тарасово, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Около 1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тарасово, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
31.01.1905 ст.

Муж: Антипин Евфимий Григорьевич

Ключи, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.11.1905 ст.

Дочь: (Антипина) Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Антипин Евфимий Григорьевич

Ключи, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
25.12.1906 ст.

Дочь: (Антипина) Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Антипин Евфимий Григорьевич

Ключи, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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