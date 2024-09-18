Антипина (Тарасова) Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1905 ст.
Рождение ребёнка
23.11.1905 ст.
Дочь: (Антипина) Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Антипин Евфимий Григорьевич
Рождение ребёнка
25.12.1906 ст.
Дочь: (Антипина) Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Антипин Евфимий Григорьевич
Смерть
Неизвестно