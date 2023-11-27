Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Ремягино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно