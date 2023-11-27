Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1799 г.р.
1803 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Акилина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ремягино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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