Tenberga (Dombrovskis) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tenberga (Dombrovskis) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

1933 г.р.

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Tenbergs ?

Рождение ребёнка
13.02.1933

Сын: Tenbergs Otto

Отец ребёнка: Tenbergs ?

Смерть
Неизвестно

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