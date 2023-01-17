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Прошкина Ольга

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Место рождения

Лужки, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лужки, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Около 1909

Муж: Прошкин Егор

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Родина Любовь Егоровна

Отец ребёнка: Прошкин Егор

Лужки, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Попова Александра Егоровна

Отец ребёнка: Прошкин Егор

Лужки, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.05.1915

Дочь: Агапова Лобанова Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Прошкин Егор

Лужки, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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