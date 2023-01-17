Прошкина Ольга
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1909
Муж: Прошкин Егор
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Родина Любовь Егоровна
Отец ребёнка: Прошкин Егор
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Попова Александра Егоровна
Отец ребёнка: Прошкин Егор
Рождение ребёнка
01.05.1915
Дочь: Агапова Лобанова Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Прошкин Егор
Смерть
Неизвестно