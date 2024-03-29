Ма-Сюе-Мао Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМа-Сюе-Мао Сергей

Ма-Сюе-Мао Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ма Толя

Мать ребёнка: Юй (Юй Хун-Чжен) Лидия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юй (Юй Хун-Чжен) Лидия Александровна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Ма Наташа

Мать ребёнка: Юй (Юй Хун-Чжен) Лидия Александровна

Смерть
Неизвестно

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