Ма-Сюе-Мао Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ма Толя
Мать ребёнка: Юй (Юй Хун-Чжен) Лидия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Ма Наташа
Мать ребёнка: Юй (Юй Хун-Чжен) Лидия Александровна
Смерть
Неизвестно