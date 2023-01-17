Третьяков ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьяков ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.02.1928

Сын: Третьяков ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Третьякова АННА ДАНИЛОВНА

Идолга, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Третьякова АННА ДАНИЛОВНА

Смерть
Неизвестно
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