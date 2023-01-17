Третьяков ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.02.1928
Сын: Третьяков ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Третьякова АННА ДАНИЛОВНА
Идолга, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Третьякова АННА ДАНИЛОВНА
Смерть
Неизвестно