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Сидоркин Александр Сергеевич

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Место рождения

Камышлов, Камышловский, Свердловская область

Дата рождения

13.07.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1951

Отец: Сидоркин Сергей Андриянович

Мать: Сидоркина Маримьяна Георгиевна

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.10.1990

Дочь: Сидоркина Елена Александровна

Мать ребёнка: Сидоркина Ольга Петровна

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидоркина Ольга Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидоркина Вероника Александровна

Мать ребёнка: Сидоркина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидоркина Ирина Александровна

Мать ребёнка: Сидоркина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоркин Василий Александрович

Мать ребёнка: Сидоркина Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидоркина Мария Васильевна

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