Сидоркин Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения13.07.1951
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1951
Рождение ребёнка
09.10.1990
Дочь: Сидоркина Елена Александровна
Мать ребёнка: Сидоркина Ольга Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сидоркина Ольга Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидоркина Вероника Александровна
Мать ребёнка: Сидоркина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидоркина Ирина Александровна
Мать ребёнка: Сидоркина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоркин Василий Александрович
Мать ребёнка: Сидоркина Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно