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Романова Феодосия Стефановна

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Место рождения

село Рождественское Семено-Макаровской волости Белебеевского Уезда Уфимской Губернии

Дата рождения

С 1888 по 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1888 по 1889

Отец: Романов Стефан Авксентьевич

Мать: не указана

село Рождественское Семено-Макаровской волости Белебеевского Уезда Уфимской Губернии
Бракосочетание
25.10.1906 ст.

Муж: Толстых Давыд Федорович

Семено-Макарово, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1907 ст.

Сын: Толстых Михаил Давыдович

Отец ребёнка: Толстых Давыд Федорович

Бекетово, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1909 ст.

Сын: Толстых Федор Давыдович

Отец ребёнка: Толстых Давыд Федорович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Толстых Наталья Давыдовна

Отец ребёнка: Толстых Давыд Федорович

Смерть
Неизвестно
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