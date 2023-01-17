Романова Феодосия Стефановна
Место рождениясело Рождественское Семено-Макаровской волости Белебеевского Уезда Уфимской Губернии
Дата рожденияС 1888 по 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1888 по 1889
Отец: Романов Стефан Авксентьевич
Мать: не указана
село Рождественское Семено-Макаровской волости Белебеевского Уезда Уфимской Губернии
Бракосочетание
25.10.1906 ст.
Семено-Макарово, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1907 ст.
Отец ребёнка: Толстых Давыд Федорович
Бекетово, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1909 ст.
Отец ребёнка: Толстых Давыд Федорович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Толстых Наталья Давыдовна
Отец ребёнка: Толстых Давыд Федорович
Смерть
Неизвестно