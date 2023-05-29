Улитта Незаконорожденная — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улитта Незаконорожденная

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КН
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Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: Покрытка Безмужная Анна Онисимова