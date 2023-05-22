Починок Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1973
Рождение ребёнка
03.02.1995
Дочь: Починок Алина Сергеевна
Отец ребёнка: Починок Сергей Валентинович
Рождение ребёнка
15.05.2000
Дочь: Починок Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Починок Сергей Валентинович
Рождение ребёнка
27.12.2011
Сын: Починок Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Починок Сергей Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно