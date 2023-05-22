Починок Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПочинок Елена Владимировна

Починок Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1973

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1973

Отец: Червяков Владимир Степанович

Мать: Червякова Любовь Егоровна

Рождение ребёнка
03.02.1995

Дочь: Починок Алина Сергеевна

Отец ребёнка: Починок Сергей Валентинович

Рождение ребёнка
15.05.2000

Дочь: Починок Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Починок Сергей Валентинович

Рождение ребёнка
27.12.2011

Сын: Починок Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Починок Сергей Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Починок Сергей Валентинович