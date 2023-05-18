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Крамаренко Надежда Гавриловна

Место рождения

86060 Avdiivka, Donetsk Oblast Ukraine

Дата рождения

16.10.1908

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
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Место
Комментарий
Рождение
16.10.1908

Отец: Крамаренко Гавриил Спиридонович

Мать: не указана

86060 Avdiivka, Donetsk Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
20.04.1929

Сын: Типалов Виктор

Отец ребёнка: Типалов Степан Васильевич

г. Красноармейск, Украина
Рождение ребёнка
27.02.1942

Сын: Типалов Михаил

Отец ребёнка: Типалов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
12.09.1945

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Типалов Степан Васильевич

г. Донецк, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Типалов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Типалов Анатолий

Отец ребёнка: Типалов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: Типалов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Типалов Николай

Отец ребёнка: Типалов Степан Васильевич