Крамаренко Надежда Гавриловна
Место рождения86060 Avdiivka, Donetsk Oblast Ukraine
Дата рождения16.10.1908
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.10.1908
Отец: Крамаренко Гавриил Спиридонович
Мать: не указана
86060 Avdiivka, Donetsk Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
20.04.1929
Сын: Типалов Виктор
Отец ребёнка: Типалов Степан Васильевич
г. Красноармейск, Украина
Рождение ребёнка
27.02.1942
Сын: Типалов Михаил
Отец ребёнка: Типалов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
12.09.1945
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Типалов Степан Васильевич
г. Донецк, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Типалов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Типалов Анатолий
Отец ребёнка: Типалов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: Типалов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Типалов Николай
Отец ребёнка: Типалов Степан Васильевич