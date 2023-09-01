Габсбург Ричард Вернер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габсбург Ричард Вернер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Как Мари Ленюр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габсбург Альбрехт Ричард

Мать ребёнка: Габсбург Мари Вернер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габсбург Леон Ричард

Мать ребёнка: Габсбург Мари Вернер

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Габсбург Мари Вернер

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