Габсбург Ричард Вернер
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Как Мари Ленюр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Габсбург Мари Вернер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габсбург Леон Ричард
Мать ребёнка: Габсбург Мари Вернер
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Габсбург Мари Вернер