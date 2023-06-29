Корнякова (??) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Корняков Александр
Отец ребёнка: Корняков Василий
Рождение ребёнка
1870
Сын: Корняков Николай
Отец ребёнка: Корняков Василий
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Корняков Василий
Рождение ребёнка
1875
Сын: Корняков Василия
Отец ребёнка: Корняков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корняков Василий
Смерть
Неизвестно