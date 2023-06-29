Корнякова (??) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнякова (??) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Корняков Александр

Отец ребёнка: Корняков Василий

Рождение ребёнка
1870

Сын: Корняков Николай

Отец ребёнка: Корняков Василий

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Корняков Василий

Рождение ребёнка
1875

Сын: Корняков Василия

Отец ребёнка: Корняков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корняков Василий

Смерть
Неизвестно