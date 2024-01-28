Улезькова Ирина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 546. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1858) | Л. 1041 (И-0018_0001_00546_И18_1_546_0916.jpg)
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Рождение ребёнка
08.11.1843 ст.
Сын: Улезьков Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Улезьков Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
26.03.1847 ст.
Сын: Улезьков Ипатий Алексеевич
Отец ребёнка: Улезьков Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Улезькова) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Улезьков Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Улезькова) Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Улезьков Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Улезькова) Матрена Алексеевна
Отец ребёнка: Улезьков Алексей Яковлевич
Смерть
Неизвестно