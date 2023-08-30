Лобанова Настасья Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Софоновна
Отец ребёнка: Лобанов Софон Аксёнов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Филанцета Софонова
Отец ребёнка: Лобанов Софон Аксёнов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Праскева Софонова
Отец ребёнка: Лобанов Софон Аксёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сылва, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно