Лобанова Настасья Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова Настасья Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Софоновна

Отец ребёнка: Лобанов Софон Аксёнов

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Филанцета Софонова

Отец ребёнка: Лобанов Софон Аксёнов

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Праскева Софонова

Отец ребёнка: Лобанов Софон Аксёнов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Софон Аксёнов

Место жительства
Неизвестно
Сылва, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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