Довжик Николай Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довжик Николай Карлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.02.1938

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1927

Сын: Довжик Николай Николаевич

Мать ребёнка: Довжик Ольга Ануфриевна

г.Джанкой
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Довжик Даниил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Довжик Семен Николаевич

Мать ребёнка: Довжик Ольга Ануфриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Довжик Иван Николаевич

Мать ребёнка: Довжик Ольга Ануфриевна

Смерть
27.02.1938