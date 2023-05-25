Довжик Николай Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.02.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1927
Сын: Довжик Николай Николаевич
Мать ребёнка: Довжик Ольга Ануфриевна
г.Джанкой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Довжик Ольга Ануфриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Довжик Ольга Ануфриевна
Смерть
27.02.1938