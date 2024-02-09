Ржаницына Серафима Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницына Серафима Евлампиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1923

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1884

Муж: Ржаницын Ардалион Никанорович

Козьмогородское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.12.1885 ст.

Дочь: Ржаницына Агния Ардалионовна

Отец ребёнка: Ржаницын Ардалион Никанорович

Козьмогородское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.02.1887 ст.

Сын: Ржаницын Анатолий Ардалионович

Отец ребёнка: Ржаницын Ардалион Никанорович

Козьмогородское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.07.1890 ст.

Дочь: Ржаницына Серафима Ардалионовна

Отец ребёнка: Ржаницын Ардалион Никанорович

Слободчиково, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Никулинская Градислава Ардалионовна

Отец ребёнка: Ржаницын Ардалион Никанорович

Слободчиково, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мардаровская Елена Ардалионовна

Отец ребёнка: Ржаницын Ардалион Никанорович

Слободчиково, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1923

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