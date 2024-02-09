Ржаницына Серафима Евлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1884
Рождение ребёнка
24.12.1885 ст.
Дочь: Ржаницына Агния Ардалионовна
Отец ребёнка: Ржаницын Ардалион Никанорович
Рождение ребёнка
12.02.1887 ст.
Сын: Ржаницын Анатолий Ардалионович
Отец ребёнка: Ржаницын Ардалион Никанорович
Рождение ребёнка
04.07.1890 ст.
Дочь: Ржаницына Серафима Ардалионовна
Отец ребёнка: Ржаницын Ардалион Никанорович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Никулинская Градислава Ардалионовна
Отец ребёнка: Ржаницын Ардалион Никанорович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мардаровская Елена Ардалионовна
Отец ребёнка: Ржаницын Ардалион Никанорович
Смерть
1923