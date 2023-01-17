Онищенко Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1969
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Онищенко Иван Иванович
Мать: Онищенко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
31.07.1943
Сын: Онищенко Евгений Иванович
Мать ребёнка: Бурбеза Александра Емельяновна
Рождение ребёнка
11.04.1946
Дочь: Мигуля Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Бурбеза Александра Емельяновна
Смерть
1969