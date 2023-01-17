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Онищенко Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Онищенко Иван Иванович

Мать: Онищенко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
31.07.1943

Сын: Онищенко Евгений Иванович

Мать ребёнка: Бурбеза Александра Емельяновна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
11.04.1946

Дочь: Мигуля Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Бурбеза Александра Емельяновна

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
1969
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