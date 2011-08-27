Слугинов Геннадий Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1922
Дата смерти27.08.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1922
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Слугинова Лидия Геннадьевна
Мать ребёнка: Слугинова Прасковья Иннокентьевна
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Слугинова Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Слугинова Прасковья Иннокентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.08.2011