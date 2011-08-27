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Слугинов Геннадий Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1922

Дата смерти

27.08.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1922

Отец: Слугинов Лаврентий Иванович

Мать: Ольга Трофимовна Слугинова

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Слугинова Лидия Геннадьевна

Мать ребёнка: Слугинова Прасковья Иннокентьевна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Слугинова Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Слугинова Прасковья Иннокентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слугинова Прасковья Иннокентьевна

Смерть
27.08.2011
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