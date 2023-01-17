Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Андрей Гаврилов
Мать: Фёкла Фёдорова
Рождение ребёнка
07.08.1879
Сын: Василий Григорьев
Мать ребёнка: Мариамна Герасимова
Рождение ребёнка
07.09.1879
Сын: Фёдор Григорьев
Мать ребёнка: Мариамна Герасимова
Рождение ребёнка
23.07.1882
Сын: Василий Григорьев
Мать ребёнка: Мариамна Герасимова
Рождение ребёнка
01.11.1883
Сын: Михаил Григорьев
Мать ребёнка: Мариамна Герасимова
Рождение ребёнка
20.08.1886
Дочь: Марфа Григорьева
Мать ребёнка: Мариамна Герасимова
Рождение ребёнка
10.03.1889
Дочь: Дарья Григорьева
Мать ребёнка: Мариамна Герасимова
Рождение ребёнка
25.06.1892
Дочь: Евфросинья Григорьева
Мать ребёнка: Мариамна Герасимова
Рождение ребёнка
25.06.1895
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Мариамна Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мариамна Герасимова
Место жительства
Неизвестно
Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно