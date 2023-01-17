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Григорий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Андрей Гаврилов

Мать: Фёкла Фёдорова

Рождение ребёнка
07.08.1879

Сын: Василий Григорьев

Мать ребёнка: Мариамна Герасимова

Рождение ребёнка
07.09.1879

Сын: Фёдор Григорьев

Мать ребёнка: Мариамна Герасимова

Рождение ребёнка
23.07.1882

Сын: Василий Григорьев

Мать ребёнка: Мариамна Герасимова

Рождение ребёнка
01.11.1883

Сын: Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Мариамна Герасимова

Рождение ребёнка
20.08.1886

Дочь: Марфа Григорьева

Мать ребёнка: Мариамна Герасимова

Рождение ребёнка
10.03.1889

Дочь: Дарья Григорьева

Мать ребёнка: Мариамна Герасимова

Рождение ребёнка
25.06.1892

Дочь: Евфросинья Григорьева

Мать ребёнка: Мариамна Герасимова

Рождение ребёнка
25.06.1895

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Мариамна Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мариамна Герасимова

Место жительства
Неизвестно
Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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