Бондарева Екатерина Екимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондарева Екатерина Екимова

Бондарева Екатерина Екимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

До 1786

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Еким

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Федосей Иванов

Рождение ребёнка
1739

Сын: Бондарев Прохор Федосеев

Отец ребёнка: Бондарев Федосей Иванов

Рождение ребёнка
1744

Дочь: (Бондарева) Марфа Федосеева

Отец ребёнка: Бондарев Федосей Иванов

Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Бондарева) Дарья Федосеева

Отец ребёнка: Бондарев Федосей Иванов

Рождение ребёнка
1750

Сын: Бондарев Антон Федосеевич

Отец ребёнка: Бондарев Федосей Иванов

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Бондарева) Анисья Фелосеева

Отец ребёнка: Бондарев Федосей Иванов

Смерть
До 1786

Мы используем куки для улучшения работы сайта.