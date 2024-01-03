Бондарева Екатерина Екимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиДо 1786
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Еким
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1739
Отец ребёнка: Бондарев Федосей Иванов
Рождение ребёнка
1744
Дочь: (Бондарева) Марфа Федосеева
Отец ребёнка: Бондарев Федосей Иванов
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Бондарева) Дарья Федосеева
Отец ребёнка: Бондарев Федосей Иванов
Рождение ребёнка
1750
Сын: Бондарев Антон Федосеевич
Отец ребёнка: Бондарев Федосей Иванов
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Бондарева) Анисья Фелосеева
Отец ребёнка: Бондарев Федосей Иванов
Смерть
До 1786