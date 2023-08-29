Михальцова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
12.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михальцов Федор Максимович
Рождение ребёнка
16.12.1947
Дочь: Нестерова Галина Федоровна
Отец ребёнка: Михальцов Федор Максимович
Смерть
Неизвестно