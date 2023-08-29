Михальцова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михальцова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Дарья

Рождение ребёнка
12.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михальцов Федор Максимович

Рождение ребёнка
16.12.1947

Дочь: Нестерова Галина Федоровна

Отец ребёнка: Михальцов Федор Максимович

Смерть
Неизвестно
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