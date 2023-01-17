Иванова (Павлова) Евдокия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Павлова) Евдокия Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: Павлов Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Иванов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Самуйлович

Рождение ребёнка
19.08.1928

Сын: Иванов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Самуйлович

Анцифорово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1930

Сын: Иванов Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Самуйлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Алексей Самуйлович

Смерть
Неизвестно
Смоляки, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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