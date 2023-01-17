Иванова (Павлова) Евдокия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Отец: Павлов Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Иванов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Иванов Алексей Самуйлович
Рождение ребёнка
19.08.1928
Сын: Иванов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Иванов Алексей Самуйлович
Анцифорово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1930
Отец ребёнка: Иванов Алексей Самуйлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Смоляки, Руднянский муниципальный район, Смоленская область