Иванов Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
переселенцы 1852 г с Красненского уезда Смоленской губернии
Рождение ребёнка
01.02.1857
Мать ребёнка: Иванова Февронья Федоровна
Босоногова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
восприемники Меркурий Матвеев и Дарья Дмитриева
Смерть
Неизвестно