Иванов Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

переселенцы 1852 г с Красненского уезда Смоленской губернии
Рождение ребёнка
01.02.1857

Сын: Иванов Василий Петрович

Мать ребёнка: Иванова Февронья Федоровна

Босоногова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
восприемники Меркурий Матвеев и Дарья Дмитриева
Смерть
Неизвестно
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