Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

1853

Пол

Женский

Отец

1815 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Марк Павлович

Мать: Акулина Егоровна

Смерть
1853
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