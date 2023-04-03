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Мария
Мария
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1852
Дата смерти
1853
Пол
Женский
Отец
Марк Павлович
1815 г.р.
Мать
Акулина Егоровна
1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец:
Марк Павлович
Мать:
Акулина Егоровна
Смерть
1853
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