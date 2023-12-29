Голобурда Афанасий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Бракосочетание
05.11.1917 ст.
Кривоносовка, Сумська область
В свидетелях Иван Селивонов, но без отчества непонятно, какой именно.
Смерть
Неизвестно