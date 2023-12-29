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Голобурда Афанасий Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Бракосочетание
05.11.1917 ст.

Жена: Голобурда (Селивонова) Анна Павловна

Кривоносовка, Сумська область
В свидетелях Иван Селивонов, но без отчества непонятно, какой именно.
Смерть
Неизвестно

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