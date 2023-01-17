Никушин Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикушин Дмитрий Андреевич

Никушин Дмитрий Андреевич

avatar

Место рождения

Федоровское, Захаровский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Федоровское, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.02.1939

Сын: Никушин Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Бобровская Екатерина Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.08.1942

Сын: Никушин-Махатырев Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Бобровская Екатерина Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Никушина Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Бобровская Екатерина Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобровская Екатерина Павловна

Смерть
1983
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close