Никушин Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1939
Сын: Никушин Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: Бобровская Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
31.08.1942
Сын: Никушин-Махатырев Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Бобровская Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Никушина Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Бобровская Екатерина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1983