Талан Екатерина Никитишна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1923
Отец ребёнка: Талан Стефан Дементьевич
Рождение ребёнка
18.02.1926
Дочь: Любовь Степановна
Отец ребёнка: Талан Стефан Дементьевич
Рождение ребёнка
18.02.1927
Сын: Талан Александр Степанович
Отец ребёнка: Талан Стефан Дементьевич
Рождение ребёнка
25.05.1929
Дочь: Лидия Степановна
Отец ребёнка: Талан Стефан Дементьевич
Смерть
Неизвестно