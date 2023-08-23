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Талан Екатерина Никитишна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1923

Сын: Талан Василий Степанович

Отец ребёнка: Талан Стефан Дементьевич

Рождение ребёнка
18.02.1926

Дочь: Любовь Степановна

Отец ребёнка: Талан Стефан Дементьевич

Рождение ребёнка
18.02.1927

Сын: Талан Александр Степанович

Отец ребёнка: Талан Стефан Дементьевич

Рождение ребёнка
25.05.1929

Дочь: Лидия Степановна

Отец ребёнка: Талан Стефан Дементьевич

Смерть
Неизвестно
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